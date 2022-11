Il leader della Lega alla fiera Eicma: "Orgoglioso di quello che stanno facendo Meloni e Piantedosi"

(LaPresse) “Orgoglioso di quello che il governo sta facendo in questa prima fase da tutti i punti di vista”. Così Matteo Salvini a margine della sua visita a Eicma, il salone del ciclo e motociclo, a Rho, nel milanese. Poi il vicepremier ha parlato anche della tensione tra Italia e Francia per il caso migranti e Ocean Viking. “Tutti si riempiono la bocca con la parola solidarietà europea, vediamo di applicarla. L’Europa batta un colpo, non può essere solo sulle spalle di Italia, Malta, Spagna e Grecia”.

