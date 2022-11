Il governatore uscente commenta le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte

(LaPresse) “Conte rompe l’alleanza che governa il Lazio senza motivo perché la Regione non ha mai autorizzato e non autorizzerà l’inceneritore. Questo lo abbiamo già deciso noi, da anni, non lo decide lui”. Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione del rapporto di fine mandato. “Il motivo di merito per questa divisione non esiste”, ha proseguito Zingaretti: “Temo sia una brutta ingerenza di vicende politiche che hanno portato all’elezione di Meloni, Fontana e La Russa”.

