La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende l’operato del governo sul tema migranti. Nel corso di un’assemblea con i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, la premier ha detto che l’esecutivo “sta rispettando tutte le convenzioni internazionali” e che il divieto di sostare in acque italiane oltre il tempo necessario ai soccorsi delle persone fragili, imposto alle navi Humanity1 e Geo Barents, “è giustificato e legittimo“. “Il tema della difesa della legalità vale anche per l’immigrazione: con la sinistra al potere, si è tollerata e alimentata una situazione di totale illegalità ma noi lavoriamo perché le cose cambino”, ha aggiunto.

Meloni ha dichiarato che a bordo delle navi delle Ong “non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza”. Per poi criticare la decisione dei medici di far sbarcare tutte le persone a bordo delle imbarcazioni sulla base di possibili rischi psicologici: “Scelta, quella dell’autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra“. Un’accusa respinta dal presidente dell’Ordine Nazionale dei medici, Filippo Anelli, intervistato da LaPresse: “La presidente del Consiglio reputa ‘bizzarra’ la decisione dei medici di far sbarcare tutti i migranti dalle navi Ong? Lasciamo fare le diagnosi a chi ha le competenze, la politica faccia il suo mestiere”.

Meloni si è inoltre definita “all’inizio del lavoro, anche per contrastare decenni di propaganda immigrazionista che si è sedimentata ad ogni livello e che sovrapporre il piano della protezione ai profughi con il controllo dei flussi migratori”.

Ma la leader dell’esecutivo ha affrontato anche il tema del caro energia, dicendo ai suoi parlamentari: “Altro tema prioritario è quello dell’energia: in due settimane abbiamo trovato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette ma la partita si giocherà soprattutto a livello europeo. Fermare la speculazione è fondamentale e stiamo conducendo questa battaglia”.

