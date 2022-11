L'assessore alla Sanità: "Uscita dal commissariamento risultato per me importante"

(LaPresse) “Sono stati dieci anni importanti. Il grande riscatto della Regione Lazio e la grande guida del presidente Zingaretti. Una grande squadra. Il Lazio ha riguadagnato posizioni in tutti i comparti. Ovviamente per quello che mi riguarda il risultato più importante è stato l’uscita dal commissariamento della sanità e la gestione della pandemia“. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato parlando con i giornalisti a margine della conferenza di fine mandato di Nicola Zingaretti al Tempio di Adriano a Roma. Alleanze in vista? “Adesso vediamo. C’è una discussione in corso”, ha aggiunto D’Amato che ha poi concluso: “Ricordo che alle ultime elezioni regionali il centrosinistra unito vinse, i Cinque Stelle andarono per conto loro. Quello che conta poi sono i risultati, il rendiconto rispetto ai cittadini e fare la massima unità possibile”.

