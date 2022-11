Il leader della Cgil dopo il vertice tra i sindacati e Meloni: "Serve confronto sul futuro del Paese"

“Sul piano formale il Presidente del consiglio ha dichiarato grande disponibilità al confronto su vari temi e materie che si troveranno ad affrontare, anche per una discussione sul futuro del Paese e le scelte strategiche, e ha detto che considera quello con le parti sociali un rapporto importante. Quindi sul piano formale sicuramente c’è la piena disponibilità di tutti noi al confronto. Ma nel merito ad oggi noi risposte non ne abbiamo avute”. Lo ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro con il governo e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “La nostra valutazione, per ora, è sospesa, in quanto non sappiamo concretamente quanto delle cose che noi abbiamo chiesto verranno fatte e quali scelte definitive il governo metterà in campo”, ha concluso Landini.

