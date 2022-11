Il consigliere regionale dem spinge per la candidatura dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia: "Sarebbe un bellissimo nome"

(LaPresse) Pietro Bussolati, consigliere regionale del Partito democratico in Lombardia, è contro la candidatura di Letizia Moratti. “Non c’è nessuna possibilità che il Pd la appoggi. L’abbiamo detto tutti in tutte le salse: è una possibilità lunare”, spiega Bussolati a margine della seduta al Pirellone a Milano. A riscuotere successo in casa dem, invece, potrebbe essere Giuliano Pisapia. “Sarebbe un bellissimo nome” e “sicuramente avrebbe il sostegno di tutti”, aggiunge il consigliere regionale.

