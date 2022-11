La premier su Twitter: "Io e l'opposizione siamo su due mondi diversi"

“Rave illegali: è finita l’Italia nella quale alcuni rispettano le regole e altri no“. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni ripostando uno spezzone del suo intervento nella conferenza stampa a seguito del Cdm.

Rave illegali: è finita l’Italia nella quale alcuni rispettano le regole e altri no. pic.twitter.com/XwV2YeRo0i — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2022

“Il tema qui non è vietare che la gente si diverta ma impedire che questo si faccia illegalmente e rispettare tutti quelli che per organizzare un rave o una serata in discoteca rispettano le leggi dello Stato italiano: su questo io e l’opposizione siamo su due mondi diversi“, le sue parole nel video postato su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata