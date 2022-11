Ricorda l'anniversario dell'arrivo nella capitale, nel 1921, del treno su cui c'era la salma del Milite Ignoto

Il ‘Treno della memoria’ arriva al binario 1 della Stazione di Termini a Roma per l’anniversario dell’arrivo nella Capitale, nel 1921, del treno partito da Aquileia su cui era posta la salma del Milite Ignoto. Il viaggio del convoglio storico, inteso come prosecuzione di quello dello scorso anno durante il quale si celebrava il centenario dell’evento, è stato di oltre 5mila chilometri e ha toccato 17 tappe da Trieste a Palermo. L’organizzazione è a cura dello Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e della Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata