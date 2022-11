La presidente del Consiglio in via del Plebiscito dopo la cerimonia per il 4 novembre all'Altare della Patria

(LaPresse) Caffè in via del Plebiscito con il presidente del Senato Ignazio La Russa per la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio si è intrattenuta poi con alcuni bambini e ha concesso alcuni selfie ai turisti. Il 4 novembre “è una giornata che ci unisce, un momento che ci unisce anche a tutte le persone che si sono sacrificate per difenderci e per la nostra credibilità”, ha detto ai cronisti.

Meloni era appena stata all’Altare della Patria per partecipare alla cerimonia per la festa delle Forze Armate assieme a Sergio Mattarella e altre alte cariche dello Stato.

