Foto Facebook_Giorgia Meloni

La premier su Facebook parla a poche ore dall'incontro con i veritici dell'Unione Europea. Fitto: "Sarà l'avvio di un dialogo costruttivo e proficuo"

La premier Giorgia Meloni nella sua prima missione all’estero da presidente del Consiglio: “Oggi sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. La voce dell’Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione”, ha scritto in un post du Facebook. In viaggio con la premier anche Raffaele Fitto, ministro alle Politiche europee, che in un tweet annuncia: “Oggi sarò a Bruxelles con la presidente Giorgia Meloni per incontrare i vertici delle istituzioni Ue. Sarà l’avvio di un dialogo costruttivo e proficuo, per trovare soluzioni serie e concrete ai tanti dossier aperti, a partire dalle crisi economica ed energetica”.

Il pranzo con Gentiloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, pranzerà con il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, a Bruxelles. La premier è attesa nella capitale belga per incontri con i vertici Ue. Il pranzo dovrebbe tenersi nella residenza del rappresentante permanente di Italia presso l’Ue, l’ambasciatore Piero Benassi.

Gli appuntamenti della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, incontrerà i vertici delle istituzioni europpe: prima Roberta Metsola (Presidente del Parlamento Europeo), poi Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione Europea), e infine Charles Michel (Presidente del Consiglio Europeo).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata