Il leader della Cgil bacchetta il governo sul carovita: “Tassazione extraprofitti intera, non solo al 25%”

“Il governo discute se alzare il tetto del contante a 10mila euro, ma alcuni lavoratori quei soldi non li vedono in un anno. La gente non ha bisogno di alzare il contante, ha bisogno di averlo in tasca”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in Piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione ‘Sanità se non la curi non ti cura’. “Sull’emergenza bollette e aumento dei prezzi più in generale c’è un primo tema che si chiama extraprofitti, miliardi in tasca a grandi imprese e non solo”, ha proseguito il leader della Cgil. “Se è stato fatto male il provvedimento, lo riscrivano, lo facciano meglio, tassando non al 25%, ma se ci sono degli extraprofitti si tassano tutti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata