Il garante del Movimento 5 Stelle a Roma per l'assemblea dei parlamentari pentastellati

Per Beppe Grillo il governo Meloni durerà a lungo o almeno questo è il suo auspicio. Lasciando l’assemblea dei parlamentari 5 Stelle, il fondatore del Movimento ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l’esecutivo arriverà a Natale, se durerà. “Io spero a lungo”, ha ribattuto il garante del M5S.

La regola dei due mandati

Grillo è poi tornato a difendere il tetto dei due mandati. Parlando ai parlamentari durante l’assemblea in corso a Roma, a quanto si apprende, avrebbe ricordato a i nuovi eletti che “se siete qui è grazie alla regola dei due mandati”, parlando di una “regola identitaria per il Movimento”. L’intervento del fondatore dei cinque stelle, a quanto viene riferito, è incentrato su temi a lui cari, come la transizione economica e l’innovazione tecnologica.

“Più uniti che mai”

“Siamo più uniti che mai e non c’è alcuno spazio per correnti e correntine”, ha quindi assicurato Grillo secondo quanto riferiscono i partecipanti alla riunione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata