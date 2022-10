La neopremier italiana si congratula con il nuovo premier britannico

La neo premier italiana Giorgia Meloni, nel giorno della fiducia alla Camera per il suo governo, si congratula con il neo premier britannico Rishi Sunak. “Congratulazioni a Rishi Sunak , nominato Primo Ministro del Regno Unito. Desiderosa di collaborare con lui e il suo gabinetto sulle sfide comuni, sostenendo i nostri valori condivisi di libertà e democrazia”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Congratulations to @RishiSunak, appointed as Prime Minister of the United Kingdom. Eager to cooperate with him and his Cabinet on the common challenges, standing for our shared values of freedom and democracy.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 25, 2022