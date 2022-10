Il segretario dem ha risposto alla replica della premier Giorgia Meloni

Pronta la replica del Pd alle parole di Giorgia Meloni. “Ho ascoltato un passaggio da brividi sul covid e sulla salute. Noi siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo Roberto Speranza che rapprresenta quello che l’Italia ha fatto in questi anni per combattere una delle sfide più complesse che l’Italia ha mai dovuto affrontare. Mentre da lei ho sentito strizzate d’occhio a mondi non proprio collaborativi in quella fase”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni. “Saremo guardiani inflessibili dei principi della costituzione. Presidente, saremo contrari al suo disegno presidenzialista che non va bene per il nostro paese”, spiega. “Prendete il testimone da un governo che abbiamo sostenuto e che ha fatto bene. Siamo orgogliosi di aver fatto parte del governo di Mario Draghi convintamente e con successo”.

