Il vicepresidente della Camera: "La premier ha aperto un confronto dentro Forza Italia"

“Giorgia Meloni, di fatto, ha aperto un confronto dentro Forza Italia, non dentro la coalizione. Meloni ha fatto quello che ha detto”. Così Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, in quota Fratelli d’Italia, replicando alle accuse di Giorgio Mulè, secondo cui il comportamento di Meloni con gli alleati del Centrodestra non è stato limpido.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata