La premier italiana ha replicato al messaggio di congratulazioni ricevuto dal presidente ucraino

“L’Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!”. Così la premier Giorgia Meloni ringrazia su Twitter il presidente ucraino, Volodymir Zelensky per il messaggio di congratulazioni rivoltole dopo il giuramento.

Many thanks @ZelenskyyUa. Italy is and will always be on the side of the brave people of Ukraine that is fighting for its freedom and for a rightful peace. You are not alone!

