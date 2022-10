Da Mattarella la nuova squadra di Giorgia Meloni

(LaPresse) Il governo di Giorgia Meloni ha giurato al Quirinale, nelle mani del capo dello Stato Mattarella. Prima è toccato alla premier, poi ai 24 ministri della squadra. 9 sono di Fratelli d’Italia, 5 della Lega, altrettanti di Forza Italia e 5 tecnici. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

