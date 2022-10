Le parole dell'ormai ex presidente del Consiglio: "Preparati documenti con tutti i problemi da affrontare"

“Stiamo cercando di assicurare una transizione più serena e informata possibile perché il nuovo Governo possa iniziare la propria attività. Ogni ministro ha preparato un documento con tutti i problemi da affrontare e le azioni per farlo e lo stesso farà la Presidenza del Consiglio”. Queste le parole pronunciate dall’ormai ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.”Non do consigli al nuovo Governo. Quello che un Governo uscente può fare è offrire la testimonianza di ciò che ha fatto, è questo quello che il presidente del Consiglio che va via lascia al successore”, ha aggiunto il premier uscente.

