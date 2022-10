Il segretario del Partito democratico dopo il colloquio con Sergio Mattarella: "Necessaria continuità Alleanza atlantica"

Sono cominciate questa mattina le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo Governo. La delegazione del Pd era composta dal segretario Enrico Letta, dalle capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi e da Maria Cecilia Guerra.

“Abbiamo espresso grande preoccupazione per quanto successo nei giorni scorsi, le ambiguità sono cresciute e si è resa piu marcata la divisione interna alla maggioranza. Ci sono strade molto diverse. Strade e amicizie diverse. Le parole di Berlusconi e Fontana a noi hanno fatto chiamare un campanello d’allarme molto forte sul posizionamento dell’Italia del Governo che sta per nascere. Per noi il posizionamento deve essere quello tenuto dal 24 febbraio in poi”. Così il segretario del Pd Enrico Letta dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo al Quirinale. Le parole di Silvio Berlusconi “sono un gravissimo vulnus alla credibilità del nostro Paese, ma sono un vulnus gravissimo anche gli applausi che sono seguiti a quelle parole”.

“Abbiamo fortemente chiesto al presidente della repubblica di essere il garante dell’unità nazionale. Troppe parole nelle ultime settimane hanno dato l’idea che una diversa velocità del Paese possa essere un tema importante. Per noi invece è importante l’unità del Paese e l’aiuto per tutti ad avere sviluppo”.

“Nuovo governo rischia di non durare”

“Il governo che nascerà o è un governo atlantista e europeista o non sarà in grado di durare. L’italia deve essere un paese affidabile, che non cambia campo: che condanna la Russia, condanna Putin e sostiene l’Ucraina” sottolinea il segretario dem. “Il punto essenziale è quello di essere chiari sul fatto che il Governo deve essere nella continuità nell’alleanza europea e Atlantica. Sono i punti centrali della nascita della nostra Repubblica. Chiediamo che il Governo sia senza ambiguità sulla condanna ferma all’aggressione della Russia e ai comportamenti criminali di Putin e nel sostegno al popolo ucraino nella resistenza e nel tentativo di arrivare a una pace, vera e duratura”.

“Abbiamo espresso al presidente Mattarella la volontà di spingere il governo che verrà a prendere iniziative anche nazionali, se non ci fosse al consiglio europeo la decisione del tetto al prezzo del gas e sul disaccoppiamento tra prezzo del gas e prezzo dell’energia elettrica. Se non ci sarà questa scelta in questi due giorni – ha proseguito – spingiamo perché ci siano scelte nazionali, anche di tetto al prezzo del gas. È necessario perché le diseguaglianze stanno crescendo, è fondamentale che il nostro paese abbia risposte che siano efficaci”.

Sulla Costituzione

“Abbiamo voluto rimarcare che in questa legislatura abbiamo intenzione di essere a difesa della Costituzione e dei suoi principi. Non vuol dire che non siamo disponibili a partecipare a una discussione per aggiustare e migliorare ma indisponibili a stravolgimenti” rimarca il segretario del Partito democratico.

“Il Pd all’opposizione”

“Abbiamo confermato al presidente della Repubblica che noi saremo all’opposizione in Parlamento. Saremo un’opposizione rigorosa e fermo alla maggioranza, che non è maggioranza nel Paese ma lo è in Parlamento e ha tutto il diritto di Governare. Faremo opposizione a partire da lavoro, diritti e ambiente” aggiunge Letta. Non accetteremo arretramenti o che ci siano ambiguità. Questo vale anche sulla sanità. Ci aspettiamo che dica parole chiare sulla campagna vaccinale e sulla sanità per tutti. Così come vogliamo parole chiare sulla scuola e sulla giustizia. Io sono fermamente convinto che in questa legislatura ci sia la necessità un percorso nei prossimi mesi che veda la convergenza delle opposizioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata