Il leader del Pd: "Minata la credibilità del nuovo esecutivo"

“Le dichiarazioni di Berlusconi sono gravissime, incompatibili con il posizionamento dell’Italia e dell’Europa“. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha commentato così l’audio esclusivo di LaPresse in cui Silvio Berlusconi dà la sua versione del conflitto in Ucraina. “Sono parole che pongono il nostro Paese fuori dalle scelte europee e occidentali e che minano alla base la credibilità del possibile nuovo esecutivo. Ogni governo che nasce in Europa oggi deve scegliere se stare con Putin o stare con l’Ucraina e con l’Unione Europa. Il governo Meloni sta nascendo sotto il segno della peggiore ambiguità”.

