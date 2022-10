Il leader del Movimento 5 Stelle: "FI non può esprimere ministro degli Esteri"

Le parole sul conflitto in Ucraina pronunciate da Silvio Berlusconi nella riunione con i suoi parlamentari mettono “in discussione la premessa fondamentale che l’Italia non può discutere, cioè che questa aggressione militare russa sia ingiustificata“. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha commentato così il nuovo audio esclusivo de LaPresse. “Alla luce delle ultime e più complete dichiarazioni del presidente Berlusconi sul conflitto russo-ucraino, emerge una chiara e articolata linea di politica estera, del tutto inaccettabile per il nostro Paese”.

“Alla luce di queste nuove dichiarazioni”, ha continuato, “si pone seriamente un problema per il nostro Paese: non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro degli Esteri, come emerge dalle indiscrezioni. È un problema serio per la credibilità e l’immagine del nostro Paese all’estero. È una questione politica seria che poniamo con forza e che porremo con chiarezza anche al presidente Mattarella nel corso delle consultazioni”.

