Il senatore del Pd arrivando a Palazzo Madama

(LaPresse) “Non c’è nessun accordo per tenerli fuori dalla vicepresidenza. C’è il rispetto di regole della democrazia. A Palazzo Madama il Terzo Polo ha il 4,5% dei seggi. Non è cattiveria, loro al contrario non farebbero la stessa cosa. Mentono per nascondere qualcosa”. Così il senatore Pd Francesco Boccia, arrivando a Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata