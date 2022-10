Il leader pentastellato dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato

(LaPresse) “Abbiamo completato le operazioni di voto ed eletto Barbara Floridia capogruppo al senato e Francesco Silvestri alla Camera. Sono votazioni che si sono concluse all’unanimità quindi grande compattezza per questo avvio di legislatura per il Movimento 5 Stelle”. Così il presidente dei pentastellati, Giuseppe Conte, uscendo dalla Camera dopo l’elezione dei capigruppo di Camera e Senato. “C’è un ottimo clima. Vogliamo lavorare insieme e fare un’opposizione seria ma anche senza sconti e intransigente”, ha proseguito Conte che ha sottolineato: “Una nota positiva la grande presenza femminile in particolare nel direttivo del Senato ma anche alla Camera”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata