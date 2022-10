Il fondatore di Azione: "Beautiful in confronto fa ridere"

(LaPresse) “Cosa penso della lista dei ministri fatta da Berlusconi? Questi non è che non stanno in piedi sei mesi, non durano neanche sei giorni. Oggi Berlusconi nomina i ministri tipo Mattarella, ristabilisce i legami con Putin e chissà cosa dirà Tajani, dice che Casellati va alla Giustizia e Meloni smentisce. Beautiful in confronto fa ridere“. Così il fondatore di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione del libro “Il ritorno degli imperi” di Maurizio Molinari al Tempio di Adriano a Roma.

