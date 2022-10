Il deputato di FdI: "Non possiamo permetterci che le priorità dei partiti vengano prima delle priorità per l'Italia"

Sulla qualità del governo Fratelli d’Italia non intende scendere a compromessi. Lo ha ribadito Giovanni Donzelli ai microfoni di Sky Tg24 nel giorno dell’annunciato faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. “Non cediamo di un millimetro rispetto alla qualità del governo. In questo momento non possiamo permetterci che le priorità dei partiti vengano prima delle priorità per l’Italia”, ha detto il deputato di FdI.

La futura probabile premier dovrebbe vedere il leader di Forza Italia nel pomeriggio a Roma nel tentativo di ricucire lo strappo che si è consumato in occasione dell’elezione del presidente del Senato.

