Il presidente del Senato: "Collaborazione con la Camera"

(LaPresse) – “Sono venuto apposta perché oltre ciò che impone la prassi voglio andare a trovarlo per ringraziarlo del saluto che mi ha rivolto e avviare una sempre più proficua collaborazione fra Camera e Senato”. Così il presidente del Senato La Russa in arrivo a Montecitorio per fare le congratulazioni a Lorenzo Fontana, neo eletto presidente della Camera.

