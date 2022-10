Il segretario della Cgil a margine del Congresso nazionale della Uil a Bologna

“Ciò che mi preoccupa molto di queste elezioni è il fatto che c’è il 40% che non è andato a votare”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine del Congresso nazionale della Uil a Bologna. “Stiamo dicendo a questo governo e anche alle imprese che se vogliono cambiare questo Paese devono farlo insieme al mondo del lavoro e non contro, se pensano di fare da soli senza ascoltarci secondo me fanno un errore”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata