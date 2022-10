Così il deputato Pd poco prima di entrare alla Camera

“Abbiamo deciso una candidata donna per la presidenza della Camera: è una candidata che possa svolgere al meglio la sua funzione. La destra, non chiamiamolo più centrodestra, non sembra promuovere le più altr cariche dello Stato, ma sta facendo una gara di estremismo. Dopo La Russa, Fontana era difficile peggio”. Lo ha detto Giuseppe Provenzano, parlamentare del Pd prima di entrare a Montecitorio.

