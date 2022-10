Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento dopo l'elezione

(LaPresse) “Permettetemi un ringraziamento personale all’onorevole Umberto Bossi senza il quale non avrei mai iniziato la mia attività politica”. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento dopo l’elezione. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

