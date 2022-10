Il neoeletto presidente della Camera nel suo discorso di insediamento

(LaPresse) “Dopo la parentesi delle emergenze è necessario che il Parlamento riacquisti la consapevolezza della sua funzione costituzionale, che è primariamente quella della definizione delle regole che impegnano tutti i cittadini. La rinnovata centralità del Parlamento rafforza anche il ruolo della politica e dei rappresentanti del popolo”. Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel suo discorso di insediamento dopo l’elezione. “La ricchezza dell’Italia risiede proprio nella sua diversità e il compito delle istituzioni italiane è sublimare tali diversità, valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione” dice ancora Fontana. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

