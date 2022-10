La leader di Fratelli d'Italia favorevole a un secondo mandato di Giancarlo Giorgetti come ministro dello Sviluppo economico

Giorgia Meloni, all’uscita da Montecitorio, ha dato la sua approvazione per un’eventuale conferma di Giancarlo Giorgetti a capo del ministero dello Sviluppo economico. “Penso che Giancarlo Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell’Economia”, ha affermato la leader di Fratelli d’Italia.

Centrodestra diviso

“Se il centrodestra andrà diviso alle consultazioni? Non lo so, ne parleremo nei prossimi giorni”.

Meloni: “Serve un governo subito, io responsabile”

“Sono contenta del fatto che siamo riusciti a eleggere alla prima chiama il presidente del Senato, confido che vada così anche domani per il presidente della Camera alla prima votazione utile. L’unico segnale che mi interessa dare all’Italia è che noi lavoriamo per fare immediatamente tutto e occuparci dei problemi degli italiani. Questa è la cosa che mi interessa, spero valga anche per gli altri, ma questo lo verificheremo. Io sono sicura che tutti si rendano conto del fatto che a questa nazione serve un governo e che noi abbiamo una responsabilità che gli italiani ci hanno affidato. Io sono una persona responsabile, confido che anche gli altri siano responsabili”.

