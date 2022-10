Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov

Gli Stati Uniti annunceranno l’invio di ulteriori pacchetti di armi di supporto all’Ucraina “in un futuro molto prossimo”. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, in un’intervista alla Cnn.

La discussione sulla fornitura all’Ucraina di sistemi di difesa aerea avanzati è, invece, ancora in una fase “preliminare” e oggi non ci saranno “annunci specifici”, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale. “Non voglio anticipare” le decisioni, ha detto Kirby, sottolineando che il presidente Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky discuteranno in sede di G7 e il segretario alla Difesa Lloyd Austin sarà in missione a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato e quella del Gruppo di contatto per l’Ucraina. “Siamo impegnati nel continuare fornire capacità di difesa aerea all’Ucraina”, si è limitato a dire Kirby.

“La fornitura di moderni sistemi di difesa aerea da parte degli Stati Uniti a Kiev “non cambierà gli obiettivi della Federazione Russa”, ma renderà il conflitto “più doloroso e lungo per l’Ucraina”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass.

