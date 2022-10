Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: "Giorgia Meloni sta lavorando su governo di qualità"

“Veti su Ronzulli? Non mi risultano veti su niente. Credo che Giorgia Meloni stia lavorando su un Governo di qualità e non dovete chiederlo a me ma a lei” così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro degli eletti del partito a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata