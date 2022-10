Il segretario del Partito democratico: "Spero non ci sia concorrenza fra le opposizioni"

“La luna di miele del governo non sarà lunga come si immagina“. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘Che Tempo che Fa’ su Rai3. Il nuovo governo “non durerà cinque anni!”.

“Il primo gesto di politica estera di Giorgia Meloni è stato partecipare a un evento di Vox. Mi sarei aspettato qualcosa di più europeista” ha aggiunto il segretario dem.

L’appello ai 5 Stelle e Azione

“Spero non ci sia concorrenza fra le opposizioni, dobbiamo farla insieme il più possibile, ognuno con la sua agenda e con il suo stile ma se non lo facciamo è un vantaggio che diamo a Giorgia Meloni. La nostra deve essere un’opposizione in parlamento ma anche di piazza quando necessario”.

“Vedo che in tanti da Lega e Fdi mi invitano a prendere la strada del ritorno ma io sarò impegnato a fare opposizione in Aula con tutta la determinazione che ho perché penso che questa destra non sia ciò di cui l’Italia ha bisogno”.

Rilancio Pd

Il nuovo gruppo dirigente del Pd deve essere in campo “entro l’inverno. Febbraio o i primi di marzo”. “Al congresso discuteremo di tutto, anche di questo” ha aggiunto rispondendo a una domanda sull’eventuale cambio di nome del Pd. Lo scioglimento del partito “lo escludo. Abbiamo preso cinque milioni di voti”.

“Bonaccini e Schlein sono due grandi risorse per il futuro del centrosinistra, loro cosi come altri che ci sono e potranno dire cose molto importanti e magari si candideranno. Molti hanno ironizzato sulle tante candidature, io penso che sia un bene”.

