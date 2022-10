Così il segretario dem aprendo la direzione nazionale del partito

“La luna di miele con la quale questo Governo nascerà avrà vita breve per le modalità in cui nasce, per la sostanza politica e perché ha attorno un clima deteriorato per la situazione internazionale. Noi dobbiamo essere pronti con la massima determinazione“. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione nazionale del partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata