Il leader del Movimento 5 Stelle: "Bruxelles sia protagonista di una svolta negoziale"

Per Giuseppe Conte non basta inviare armi all’Ucraina, l’Unione europea deve sforzarsi di più per raggiungere la pace. “A oltre sette mesi dall’ingiustificabile e efferata aggressione russa l’Unione europea non può continuare a proporre come unica strategia l’invio massiccio di armi, senza essere protagonista di una svolta negoziale per la pace. Non crediamo di essere soli in questa battaglia, siamo sicuri che la maggioranza dei cittadini vuole questa svolta. È il momento di far sentire questa voce e di farla contare”, scrive in un post su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, pubblicando il testo dell’emendamento presentato al Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata