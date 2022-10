Il Presidente alla 92esima fiera del tartufo bianco

(Alba) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ad Alba (Cuneo) in occasione del centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, del Bicentenario della nascita del deputato e ministro Michele Coppino e della giornata inaugurale della 92a Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba. Per l’occasione il Capo dello Stato ha incontrato anche i ‘trifolau’ e i loro cani da tartufo.

