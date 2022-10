Il presidente del Consiglio uscente: "La politica sa ottenere grandi risultati quando collabora"

“Il Pnrr non è il piano di un governo, ma di tutta l’Italia, e ha bisogno dell‘impegno di tutti per garantirne la riuscita nei tempi e con gli obiettivi previsti”. Visitando la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi è tornato ad auspicare la coesione delle forze politiche per raggiungere i traguardi concordati con l’Europa per il piano Next Generation Eu. “La politica italiana sa ottenere grandi risultati quando collabora – tra forze politiche di colori diversi, tra Governo centrale ed enti territoriali”, ha aggiunto.

