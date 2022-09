Roma, 16 set. (LaPresse) – “Se rivedere o meno il Pnrr è un tema di campagna elettorale. Però cerchiamo di capire cosa vuol dire. Si può rivedere cosa non è stato bandito ed è stato bandito quasi tutto. Se ci sono progetti si può andare avanti. Ssuggerirei di affrontare la questione non come fatto ideologico ma come un fatto pragmatico. Non capisco come mai sia così dirimenti per la campagna elettorale, non c’è grande possibilità di rivedere”. Così il presidente del Consiglio Mario draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

