Così il capo politico di Noi moderati fuori da Montecitorio

“Responsabilità, competenza e concretezza sono gli elementi per cui gli italiani hanno votato il centrodestra, dobbiamo tenerne conto non solo nella formazione della squadra di governo ma nella risposta alla principale emergenza caratterizzata dalla crisi energetica e del gas. Più che del toto-ministri dobbiamo occuparci del Dl Aiuti ter e di come dare certezze a famiglie e imprese”. Così il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “Il dibattito su politici e tecnici nel governo mi sembra superfluo e assurdo – aggiunge -. Per la prima volta dopo 10 anni gli italiani hanno dato con chiarezza una maggioranza politica, e questo dà autorevolezza al governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni. È la politica quindi che si assume la responsabilità di attuare il programma. Tecnici sono a disposizione per attuarlo”.

