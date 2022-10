Tweet e foto sui social dei nonni dei politici

Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni: da Meloni a Salvini, da Conte a Renzi e Bellanova la politica festeggia questa ricorrenza.

Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha condiviso sui social una foto con la nonna, i nonni sono una colonna portante della nostra società. “Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù.

I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall’altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto”, scrive su Facebook la leader FdI.

Simile il pensiero di Giuseppe Conte, leader del M5S: “È una fortuna poter vivere a contatto con i propri nonni, crescere con loro. Io ho avuto questo privilegio, e ho passato l’infanzia scorrazzando nell’orto, nella vigna e nella campagna a cui si dedicavano con passione. Erano semplici e pieni di valori nobili: rispetto per gli altri, solidarietà, sacrificio e umiltà. Auguri a tutti i nonni, che sono una bussola per la nostra vita. Anche quando non ci sono più”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, nel giorno della festa dei nonni.

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ringrazia i suoi, di nonni: “Nonni, per un bimbo il dono più bello del mondo, patrimonio di saggezza e di dolcezza. Grazie ad Agnese, Nella, Carlo e Aldo, i miei nonnini con cui sono cresciuto e che mi proteggono da Lassù, un abbraccio fortissimo ai nonni che tutti i giorni danno cuore e anima per rendere le loro famiglie e la nostra Italia più belle, più sicure e più grandi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su twitter celebra la Giornata nazionale dei nonni.

“Auguri a tutti i nonni e alle nonne. A cominciare dalle mie nonne qui in una foto di qualche anno fa. Oggi Maria viaggia verso i 102 e Anna Maria verso i 92. I nonni Achille e Adone le guardano da lassù”. E’ la dedica del leader di Italia Viva Matteo Renzi alle sue nonne, in occasione della Giornata nazionale dei nonni che si celebra oggi, 2 ottobre, in tutta Italia.

“Buona #FestaDeiNonni che sono le nostre radici più profonde, gli affetti più autentici e sostegno concreto per tante famiglie. Un patrimonio da tutelare ogni giorno” scrive su Twitter anche la presidente di Iv Teresa Bellanova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata