Lo ha detto la senatrice Isabella Rauti

“Siamo molto orgogliosi di avere l’unica presidente donna di un partito che è anche l’unica donna e la prima italiana presidente del Gruppo dei Conservatori Riformisti Europei. E ora, possiamo dirlo, la prima donna presidente del Consiglio in pectore. Da sottolineare che la prima donna italiana candidata Premier è espressione della destra. La sinistra non riesce ad andare oltre la logica delle quote e non esprime nessuna leadership femminile. Negli ultimi anni, con l’eccezione di Hillary Clinton, le leader vengono tutte da destra. Un dato di fatto su cui si dovrebbe interrogare la sinistra che rivendica il meccanismo delle quote, mentre da noi vale il merito. La storia di Meloni è la conferma: non c’è nessuna barriera all’affermazione di una donna – se è brava- ai vertici, fino a sfondare il tetto di cristallo più alto”. Lo dichiara la senatrice Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia, nel corso di un’intervista.

