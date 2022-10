Il coordinatore di FI: "Nessun veto su Salvini"

(LaPresse) “Stiamo lavorando per essere protagonisti nel prossimo governo, siamo determinanti per la tenuta del governo, per la costruzione e siamo stati anche determinanti per la vittoria del centrodestra. Come ha detto Berlusconi, vogliamo pari dignità con la Lega visto che abbiamo avuto gli stessi voti”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a margine della visita al Villaggio Coldiretti a Milano. “Pari dignità significa una posizione bilanciata, è importante per noi anche come anima popolare e moderata”, aggiunge. “Per Forza Italia Salvini può fare il ministro in qualsiasi dicastero, può scegliere lui poi sarà il capo dello stato e il presidente del consiglio a scegliere, ma per quanto ci riguarda non ci sono assolutamente problemi”.

