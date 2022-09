Il segretario federale della Lega parlando a margine di un evento Coldiretti a Milano

“Avere un vicepresidente di Regione Lombardia che flirta con i partiti dell’opposizione è un po’ paradossale”. Così il segretario federale della Lega Giovani, Luca Toccalini, a margine di un evento Coldiretti a Milano. “Letizia Moratti decida una volta per tutte da che parte stare, rispettiamo il suo lavoro in questi mesi difficili soprattutto durante la pandemia però non può giocare con due squadra contemporaneamente. L’auspicio è che la cosa possa rientrare, se no come hanno detto anche altri colleghi forse è il caso che pensi anche alle dimissioni”, conclude Toccalini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata