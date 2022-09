Il segretario della Lega: "La sinistra e i suoi giornali si rassegnino, gli italiani hanno scelto"

(LaPresse) “La sinistra e i suoi giornali si rassegnino. Gli italiani hanno votato, hanno scelto a milioni il centrodestra unito e stiamo lavorando tutti insieme, come Lega giorno e notte per dare risposte ai problemi del Paese”. Così in un video il leader della Lega, Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata