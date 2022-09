Il leader della Lega dopo l'incontro con Giorgia Meloni

“Per ringraziare i milioni di italiani che hanno scelto la Lega e il centrodestra siamo già al lavoro, giorno e notte, non sulle poltrone, sui nomi e i ministeri ma sulle emergenze vere del paese, quindi affrontare il caro bollette, il problema sicurezza, la qualità della vita, degli stipendi e del lavoro”. Così Matteo Salvini in video diffuso dopo l’incontro alla Camera con la presidente del Fdi, Giorgia Meloni. “Già domani – aggiunge il segretario della Lega – ho convocato a Roma i quasi 100 nuovi parlamentari della Lega da tutta Italia per meritarci la fiducia del popolo italiano ci ha dato, e quindi al lavoro uniti, questo ci chiede la gente, senza polemiche ma con le idee chiare in testa”.

