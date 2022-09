La leader di Fdi ha parlato per un'ora con il segretario della Lega alla Camera

Dopo l’incontro di ieri con il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, oggi la leader di Fdi Giorgia Meloni ha incontrato alla Camera il segretario della Lega Matteo Salvini. I due si sono parlati per un’ora e, al termine, Salvini ha lasciato il palazzo dei gruppi di Montecitorio senza rilasciare dichiarazioni. In giornata non è escluso che avvenga anche un contatto con Silvio Berlusconi, che si trova nella sua residenza di Arcore.

La nota: “Clima di collaborazione e unità di intenti”

Il colloquio andato in scena negli uffici di FdI a Montecitorio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, “primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti“. Lo riferisce una nota congiunta di Fdi e Lega. Entrambi i leader, prosegue il comunicato, “hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta”. Meloni e Salvini “hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo”.

Crosetto: “Io ministro? No comment”

Il fedelissimo di Giorgia Meloni, Guido Crosetto, ha risposto con una serie di “no comment” alle domande su un suo possibile incarico nel prossimo governo.

