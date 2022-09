Il leader della Lega: "Conto che per almeno cinque anni si tiri diritto senza cambiamenti"

(LaPresse) “Dopo tanti anni c’è un governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara, sia alla Camera che al Senato, di Centrodestra, e conto che per almeno cinque anni si tiri diritto senza cambiamenti, senza stravolgimenti, e mettendo al centro solo le cose da fare”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l’esito delle elezioni in conferenza stampa. “Ho messaggiato con Giorgia intorno alle quattro del mattino. Le faccio i complimenti. È stata brava. Lavoreremo insieme a lungo, bene”, ha aggiunto Salvini. “Politicamente parlando, mi sembra che sia stata premiata l’opposizione. Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione. Diciamo che, per l’elettorato della Lega, stare al governo con Pd, Cinque Stelle e Draghi per quasi due anni ovviamente non è stato semplice. Domanda: ‘Lo rifaresti?’. Sì, lo rifarei. Ma oggi per l’Italia è una bella giornata, perché ha cinque anni di stabilità davanti”, ha concluso Salvini.

