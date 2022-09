Il leader della Lega: "Ci è costato stare nel Governo Draghi"

(LaPresse) “Ci è costato stare nel Governo Draghi? Sì che ci è costato. Se avessimo scelto di trascinare ancora per 9 mesi un governo fermo e litigioso sarebbe stato un problema non solo per la Lega, il cui dato non mi soddisfa evidentemente, ma siamo con il 9% in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti, prima avevamo il doppio dei voti con un Esecutivo che spesso ci viveva come fastidiosi, come comparse. Gli italiani hanno scelto la coerenza, se la Lega fa la Lega non ce n’è per nessuno e dove governiamo si vede”.

