Il leader di Azione: "È nel suo diritto farlo, ma non dimenticarselo dopo averlo fatto"

(LaPresse) “Non voglio dire che il Paese non ci abbia compreso. Io credo che il Paese voglia proprio un’altra cosa e ha fatto una scelta. Il Paese ha scelto con chiarezza al 70% una strada di populismo. E noi rappresentiamo l’antitesi da questo punta di vista”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando in conferenza stampa dal comitato del Terzo polo a Roma. “È nel suo assoluto diritto di farlo, ma non è suo assoluto diritto dimenticarselo dopo averlo fatto”, ha aggiunto Calenda.

